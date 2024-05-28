Спорт Александр Усик будет оставаться в статусе абсолютного чемпиона сверхтяжелого веса минимум до реванша

2024-05-28 10:26

Александр Усик будет оставаться в статусе абсолютного чемпиона сверхтяжелого веса до проведения своего реванша против Тайсона Фьюри.

Как сообщил известный промоутер Эдди Хирн, Международная боксерская федерация позволила украинцу сохранить свой титул и не будет отбирать его 1 июня.

В то же время функционер назвал такое решение не справедливым, ведь его подопечный Филипп Хргович уже слишком долго ждет своей возможности побороться за пояс.

"Насколько я понимаю, в IBF уже сделали исключение и позволят Усику сохранить пояс для реванша из Фьюри.

Я понимаю все стороны спора. Вы не хотите, чтобы титулы были снова разделены. Но как же Филипп Хргович? Парня назначили официальным претендентом уже много лет назад. Он все ждал, ждал и ждал", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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