ВОЙНА В Украине Нидерланды в кратчайшие сроки соберут систему Patriot и передадут ее Украине

2024-05-29 11:21

Нидерланды намерены собрать систему Patriot и передать ее Украине в краткосрочной перспективе. Об этом сообщило Минобороны Нидерландов.

Указано, что Нидерланды предоставят основные компоненты из собственных запасов и обратятся в европейские страны с просьбой сделать то же самое.

"Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей. С нашим предложением, а также если другие потенциальные страны-партнеры смогут предоставить запчасти и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине как минимум одну полную систему в краткосрочной перспективе", - заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В правительстве Нидерландов понимают, что систем Patriot не хватает, но указано, что Украина также борется за Европу, а ее военный потенциал, энергетика и жизненно важная инфраструктура ежедневно подвергаются атакам.

"Нидерланды хотят, чтобы система Patriot была введена в эксплуатацию в Украине как можно скорее", - говорится в сообщении.