ВОЙНА В Украине В Укрэнерго заявили, что отключения света 29 мая не планируются ни в одной из областей

2024-05-29 13:34

В среду в регионах Украины не прогнозируется отключение электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщило Укрэнерго 29 мая.

Активная работа солнечных электростанций и увеличение объемов производства атомных станций после выхода из планового ремонта двух блоков помогли преодолеть дефицит. Но напоминаем, что весенне-летняя ремонтная кампания на АЭС продолжается. Это может иногда вызывать нехватку электроэнергии в энергосистеме, говорится в сообщении.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 18821 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт.

На утро в Украине было обесточено 410 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые отключения в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.