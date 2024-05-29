ВОЙНА В Украине Швеция выделила Украине рекордный пакет военной помощи для Украины

2024-05-29 14:31

Швеция выделила Украине 16-й пакет военной помощи для Украины на общую сумму. Он стал самым большим - 13,3 млрд шведских крон (1,25 млрд долларов), сообщило шведское правительство.

Страна передает самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине "совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море", а также укрепит ее способность поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолет также поставляется с учебным и техническим оборудованием.

Кроме этого, Швеция передаст весь свой парк бронетранспортеров Pbv 302 с запчастями для поддержки формирования новых бригад ВСУ. Точное количество бронетехники не указывается, но известно, что Швеция произвела около 650 таких машин.

В пакет входят также ракеты Rb 99 (AMRAAM) средней дальности, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее передаваемой техники.

"С начала жестокой наступательной войны России, начавшейся в феврале 2022 года, Швеция выделила 43,5 млрд крон (более 4 млрд долларов) на военную поддержку", - говорится в сообщении.

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