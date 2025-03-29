Политика Швеция готовит крупнейшее военное перевооружение со времен холодной войны

2025-03-29 12:29

Швеция объявила крупнейший план военного перевооружения со времен холодной войны. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.

"Это амбициозный план, направленный на увеличение оборонных расходов Швеции до примерно 3,5 процента ВВП к 2030 году. План предполагает инвестиции в размере около 300 миллиардов шведских крон, которые будут финансироваться за счет кредитов", - написал он.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Крістерссон заявил, что не считает риском покупку оружия в США. В то же время он добавил, что европейская оборонная промышленность должна стать сильнее.

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Политика

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Рашисты на переговорах с США отказались обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре 2025-03-28 14:39
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