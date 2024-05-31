Мир В Техасе открыли новый завод General Dynamics для массового выпуска снарядов для Украины

2024-05-31 17:29

В Техасе открылся новый оружейный завод General Dynamics, производящий артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Завод артиллерийских снарядов был спроектирован и специально построен для интеграции новых, инновационных производственных процессов для обеспечения устойчивых и продолжительных промышленных возможностей для наших бойцов", - заявил президент General Dynamics Фират Гезен.

Издание The New York Times пишет, что завод будет ежемесячно производить около 30 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые имеют решающее значение для военных действий в Украине.

Чтобы обеспечить поставки артиллерийских расчетов Украине, Пентагон задался целью производить 100 тысяч артснарядов ежемесячно до конца 2025 года. Заводы в Скрентоне и Уилкс-Барри (штат Пенсильвания) вместе производят около 36 тысяч снарядов в месяц, отмечают журналисты.

Предприятие будет состоять из трех производственных линий и обеспечит 350 новых рабочих мест, когда выйдет на полную мощность в 2025 году.

Еще один завод по производству снарядов строится в Камдене (штат Арканзас). Пентагон также планирует открыть на военном заводе в Айове вторую линию по производству снарядов и частично открыть завод в Парсонсе (штат Канзас).