ВОЙНА В Украине На портале Дія появится опция электронного бронирования от мобилизации

2024-05-31 22:12

Функционал электронного бронирования будет запущен на портале Дія ориентировочно через три-четыре недели. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале Дія будет запущен функционал электронного бронирования", - рассказала она.

Услуга будет автоматической - без дополнительных визитов в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся", - отметила замминистра.

subscriber subscriber

Еще по теме

Спикер Верховной Рады заявил, что в бронировании от мобилизации за деньги нет никакой логики

2024-05-24 22:12

Финляндия перебрасывает на хранение за границу часть своих военных запасов

2024-05-07 15:37

Президент Финляндии пояснил, как его страна усилит оборонный потенциал Украины

2024-04-04 08:26

Украина за год резко опустилась в международном рейтинге счастья

2024-03-21 12:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

На портале Дія появится опция электронного бронирования от мобилизации

2024-05-31 22:12

Як оновити дані, щоб з 16 липня не стати ухилянтом і не попасти на штраф — покрокова інструкція

2024-05-31 21:36

Почему на самом деле Китай не стал поставлять оружие русским оккупантам

2024-05-31 19:31

В метро Киева меняют графики движения поездов из-за острого дефицита сотрудников

2024-05-31 18:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

На портале Дія появится опция электронного бронирования от мобилизации 2024-05-31 22:12
Як оновити дані, щоб з 16 липня не стати ухилянтом і не попасти на штраф — покрокова інструкція 2024-05-31 21:36
Почему на самом деле Китай не стал поставлять оружие русским оккупантам 2024-05-31 19:31
В метро Киева меняют графики движения поездов из-за острого дефицита сотрудников 2024-05-31 18:28