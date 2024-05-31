ВОЙНА В Украине На портале Дія появится опция электронного бронирования от мобилизации

2024-05-31 22:12

Функционал электронного бронирования будет запущен на портале Дія ориентировочно через три-четыре недели. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале Дія будет запущен функционал электронного бронирования", - рассказала она.

Услуга будет автоматической - без дополнительных визитов в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся", - отметила замминистра.