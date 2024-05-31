ВОЙНА В Украине ПОГРАНСЛУЖБА УКРАИНЫ ДАЛА ДЕТАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ДЕТЕЙ ЗА ГРАНИЦУ

2024-05-31 12:29

Дети, которым не исполнилось 16 лет, могут пересекать границу:

  • в сопровождении обоих родителей
  • одного из родителей
  • близким родственником
  • с другими уполномоченными лицами

В первых двух случаях никаких дополнительных разрешений для выезда за границу делать не придется.

Если ребёнок выезжает за границу с близким родственником, то на КПП придется показать свидетельство о рождении ребёнка, а также документ, подтверждающий семейные связи.

Если в сопровождении постороннего лица, то нужно оформить соответствующие документы.

Родители должны прийти к нотариусу и оформить нотариально утвержденное заявление о том, что они согласны на выезд ребенка в сопровождении этого лица.

Оформить разрешение может и один из родителей. Для этого придется обратиться в орган опеки и попечительства.

Там нужно предоставить письменное заявление, в котором будет указано, что он или она согласны, чтобы ребенок пересекал границу в сопровождении того или иного лица.

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Мобилизация: кого сразу после прихода в военкомат направят на ВЛК 2024-05-30 21:37