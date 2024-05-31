ПОГРАНСЛУЖБА УКРАИНЫ ДАЛА ДЕТАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ДЕТЕЙ ЗА ГРАНИЦУ

Дети, которым не исполнилось 16 лет, могут пересекать границу:
В первых двух случаях никаких дополнительных разрешений для выезда за границу делать не придется.
Если ребёнок выезжает за границу с близким родственником, то на КПП придется показать свидетельство о рождении ребёнка, а также документ, подтверждающий семейные связи.
Если в сопровождении постороннего лица, то нужно оформить соответствующие документы.
Родители должны прийти к нотариусу и оформить нотариально утвержденное заявление о том, что они согласны на выезд ребенка в сопровождении этого лица.
Оформить разрешение может и один из родителей. Для этого придется обратиться в орган опеки и попечительства.
Там нужно предоставить письменное заявление, в котором будет указано, что он или она согласны, чтобы ребенок пересекал границу в сопровождении того или иного лица.