ВОЙНА В Украине ВСУ контратаковали в Волчанске и отбили несколько кварталов — BILD

2024-06-02 11:30

В ответ русские войска безжалостно бомбят город.

Вооруженные силы Украины провели контрнаступательную операцию в Волчанске и отразили несколько кварталов.

Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рипке.

В середине мая русские войска заняли северную часть Волчанска в Харьковской области и несколько центральных кварталов. В последние дни украинским защитникам удалось частично выбить их из центра.

В ответ русские войска безжалостно бомбят город, превращая его в руины. Западнее Волчанска российские силы взяли около половины села Старица. По другим направлениям их продвижение замедлилось.

"Уже только около четверти территории города находится под однозначным российским контролем. Неделю назад это была почти половина. Россияне теряют позиции в Волчанске и все чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжелой артиллерии и сбрасываемых с расстояния планирующих авиабомб", — говорится. в сообщении.

Добавим, российские войска могут предпринять наступательные действия на Золочевском направлении (к северо-западу от города Харьков).