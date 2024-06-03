ВОЙНА В Украине ВСУ устроили серию ударов по территории рф: в ISW оценили, били ли западным оружием

2024-06-03 17:37

Украинские войска атаковали колонну российской техники в Курской области и вражескую базу снабжения в Белгородской области.

Появилась информация, что украинские войска нанесли удары по военным объектам России в Белгородской и Курской областях 1 и 2 июня. Однако аналитики ISW не нашли никаких доказательств того, что украинцы использовали для ударов западное оружие.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как утверждали российские милитари-блогеры, украинские войска нанесли удар по колонне неустановленной вражеской техники в Судже Курской области (приблизительно в 5 км от границы в ближайшей точке). В то же время, Минобороны России утверждало, что войска уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

Один российский милблогер критиковал войска РФ за то, что они продолжают использовать машины в длинных колоннах, несмотря на неоднократные случаи украинских ударов по таким колоннам во время войны.

В аккаунте с открытым исходным кодом X указано, что неизвестные украинские источники заявили, что колонна состояла из 18 российских автомобилей.

Российские чиновники и милблогеры 2 июня заявили, что украинские войска устроили атаку с РСЗО по городу Шебекино Белгородской области (примерно в 5 км от границы). В результате погиб заместитель главы Корочанского района Игорь Нечипоренко, были ранены несколько районных и поселковых голов.

В другом аккаунте X с открытым источником со ссылкой на фото и изображения заявили, что украинские войска нанесли удар по российской базе поставок в промышленном районе Шебекино.

"Украинские официальные лица не комментировали эти удары по состоянию на этот отчет, и ISW не может независимо подтвердить системы, использованные для этих ударов или цели этих ударов. ISW не нашел никаких доказательств того, что украинские силы использовали во время этих ударов оружие, предоставленное Западом", – говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Напомним, по информации Forbes, после разрешения со стороны США на удары по территории России украинские войска ударили из систем HIMARS по Белгороду.