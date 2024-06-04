ВОЙНА В Украине В ТЦК объяснили, почему задерживают на улицах мужчин с обновленными данными

2024-06-04 18:26

В ТЦК объяснили причины задержаний мужчин с обновленными данными.

Как передает "Хвиля", об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Сумского областного ТЦК и СП Александр Бондаренко в эфире "Радио Свобода".

Так, после того, как в Украине заработал "Резерв+" жители страны начали активно обновлять свои данные. Это уже сделали более 700 тысяч мужчин. Другие же обратились в ЦНАП. Однако, несмотря на это их права и свободы остались неизменны. Дело в том, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) продолжают задерживать таких лиц и доставлять их на военно-врачебную комиссию (ВЛК). При этом они отмечают, что действуют в рамках закона и мобилизационных мер.

Как объяснил Бондаренко, во избежание задержания необходимо иметь при себе военный документ, которого у большинства задержанных не было.

"Этот акцент, что ТЦК кого-то сажает в бус – не ТЦК сажает в бус, а полиция, которая является частью группы оповещения. Она предлагает гражданину выполнить законные требования. Если нет документов с собой, то, согласно действующему законодательству, это правонарушение, за которое нужно немедленно выписать штраф", – объяснил он.

Представитель ТЦК также рассказал, что основанием для принудительного доставки в ТЦК может быть отсутствие актуальных данных о прохождении ВЛК даже после обновления других данных в приложении "Резерв+". То есть, ТЦК интересуется, имеет ли лицо отсрочку или бронирование, иначе его отвезут на ВЛК.

"Если человек обновил данные через 'Резерв+', а при общении с представителями ТЦК оказалось, что он давно не проходил ВЛК и обновил свои данные не полностью, то мы предлагаем ему появиться в ТЦК в кратчайшие сроки и пройти ВЛК. Если в человека нет законных оснований на отсрочку, то согласно закону о мобилизации, мы направляем его в учебный центр", – подчеркнул Бондаренко.

Следовательно, обновление данных через "Резерв+" или ЦНАП не гарантирует избегание мобилизации, если отсутствуют актуальные данные о прохождении ВЛК. ТЦК продолжает осуществлять мероприятия в соответствии с действующим законодательством.