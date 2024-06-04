Политика Трамп может за один день закончить войну: Орбан сделал скандальное заявление

2024-06-04 20:48

 

Премьер Венгрии заявляет, что не соглашается со стратегией Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп за один день мог бы добиться прекращения огня в Украине и даже затем начать переговоры.

Об этом венгерский политик заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

По его словам, войну ведут люди и именно они, "если есть воля", сказал Орбан, имеют все возможности для заключения мира.

"Если бы Трамп и Евросоюз захотели, война закончилась бы через 24 часа. Я думаю, если бы Трамп стал президентом, он за один день смог бы достичь прекращения огня в Украине, а затем начать переговоры", — сказал венгерский премьер.

Кроме того, Орбан согласился с тем, что войну начала Россия. Впрочем, заявил глава правительства Венгрии, он не согласен со стратегией Евросоюза.

"Мы находимся на развилке: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну. Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое также поставляет Италия, это приведет к сильной реакции РФ, и риск вмешательства НАТО окажется в одном шаге", – заявил он.

Как сообщалось, Виктор Орбан идет на выборы в Европарламент с пророссийскими лозунгами. В частности, венгерский политик объявил, что следует не воевать с Россией, а искать с ней мира.

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