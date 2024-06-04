ВОЙНА В Украине Кабмин продлил на три месяца отсрочки от мобилизации: кого касается

2024-06-04 22:15

 

Кабинет министров Украины автоматически продлил отсрочки от мобилизации на три месяца для некоторых граждан. Это, в частности, касается работников, которые имеют "бронь" от Министерства экономики.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Таким образом, для тех, у кого срок действия брони не истек на момент принятия постановления 7 мая, отсрочка автоматически продлевается на три месяца.

Мельничук отметил, что постановление касается бронирования, осуществленного в соответствии с решениями Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военный время".

Ранее Правительство приняло решение об автоматическом продлении бронирования на месяц, но теперь этот срок увеличен до трех месяцев.

Следует отметить, что после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют несколько иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также те мужчины, которые считались ограниченно пригодными, ведь такого понятия больше нет.

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