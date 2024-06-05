Политика МИД Украины отреагировало на "мирный план" Китая

2024-06-05 22:15

Все, кто стремится к восстановлению мира в Украине, должны работать над успешным проведением Саммита мира в Швейцарии, подчеркнули в МИД.

Участие представителя Китая в Саммите мира в Швейцарии могло бы стать хорошим случаем, чтобы внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Так в ведомстве прокомментировали слова министра иностранных дел Китая Ван И, что план проведения мирного саммита с участием России поддержали более двух десятков стран.

"На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подвесить саммит", - подчеркнули в украинском МИД.

Отмечается, что Китай справедливо декларирует уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир.

"На фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал (участие в Саммите мира - ред.) сбалансированной позиции Китая", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве считают, что именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, которая в полной мере испытывает страдания от разрушительных последствий агрессии России, должна определять, каким должен быть мир.

"Единственной справедливой основой для достижения такого мира является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского", - подытожили в МИД.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что план по урегулированию войны в Украине, который в конце мая представили КНР и Бразилия в совместном заявлении, поддержали уже более двух десятков стран

Бразилия и Китай призывают к проведению международной мирной конференции с равноправным участием всех сторон для обсуждения предложений по деэскалации войны в Украине.

Напомним, Китай не будет участвовать в Саммите мира, поскольку его требования по участию РФ не были учтены.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и Китай пытаются ослабить саммит мира. В свою очередь Китай заявил, что никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны.