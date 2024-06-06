ВОЙНА В Украине видео Морской удар ГУР: в Крыму уничтожили роССийское судно

2024-06-06 16:05

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму российский буксир. Об этом сообщила 6 июня пресс-служба ГУР, опубликовав видео боевой работы.

"6 июня спецподразделение Девятого департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей", сказано в сообщении.

Дроны ГУР поразили буксир после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории, подчеркнули в разведке. В одном из эпизодов видео, снятого камерой дрона, показано, как надводный беспилотник находит брешь в боновом заграждении и успешно преодолевает препятствие.

"В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. "Сатурн" больше не поплывет", – резюмировали в украинской военной разведке.

До этого 6 июня об уничтожении российского судна заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. Собеседник "Украинской правды" в ГУР уточнял, что российское судно было поражено в 3.45 6 июня. Telegram-канал "Крымский ветер" утром 6 июня сообщал, что ночью "громко было в районе поселка Черноморское" в Крыму.

Основные тактико-технические характеристики

Основные тактико-технические характеристики рейдовых буксиров проекта 498С и 498М