ВОЙНА В Украине ТЦК не может задерживать граждан, а полиция - вручать повестки, - СМИ

2024-06-06 21:37

Осуществлять административное задержание могут только полицейские при предусмотренных законом обстоятельствах.

Работники Территориального центра комплектования на социальной поддержки не могут без полиции задерживать граждан. В то же время полиция без представителей ТЦК не может вручать повестки.

Как говорится в материале Судебно-юридической газеты, новый закон о мобилизации свидетельствует, что самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать. Также нет полномочий доставлять граждан в ТЦК. Это может делать только полиция при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"О месте пребывания лица, задержанного за совершение административного правонарушения, немедленно сообщаются его родственники, а по его просьбе также владелец соответствующего предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган. ... Административное задержание может длиться не более 3 часов", - пишет издание.

В перечне лиц, осуществляющих доставку в ТЦК, отсутствуют работники ТЦК.

Какие полномочия у работников ТЦК?

Согласно постановлению Кабмина №560, руководители районных или городских ТЦК обращаются в полицию для административного задержания и доставки в ТЦК лиц, а также принимают меры вместе с представителями полиции к административному задержанию и доставке в ТЦК лиц, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила воинского учета.

При этом не конкретизируется, что имеется в виду под "принятием мер". Однако это не означает, что ТЦК таким образом уполномочили на осуществление задержания и доставки.

Какие полномочия полиции?

Издание отмечает, что полиция может осуществить административное задержание в случае отказа от получения повестки или в случае отказа проследовать в ТЦК.

Однако возникают вопросы относительно соответствия норм о доставке "в ближайший ТЦК" с постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 №1487, согласно которому доставка лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП с целью составления протоколов происходит "в соответствующий ТЦК, в котором это лицо находится/должно находиться на воинском учете.

Мобилизация в Украине - детали

По состоянию на 2 июня свои учетные данные по мобилизационному закону обновили уже 1,5 миллиона человек, рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, люди приходят и в территориальные центры комплектования, и в Центры предоставления административных услуг. Но безусловным лидером по количеству обновлений является мобильное приложение "Резерв+".

Он отметил, что с 18 июня в приложении появится QR-код, и электронный кабинет станет полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа.