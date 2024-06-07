ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных участках фронта - свежие данные Генштаба

2024-06-07 09:29

На Харьковском направлении враг за прошедшие сутки активных штурмовых действий не проводил.Общие потери россиян на этом направлении составили 179 человек, из них 42 - безвозвратные.



На Купянском направлении идет вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая. По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными.



С начала суток на Северском направлении враг атаковал один раз, в районе Белогоровки.



В районе Клещиевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой продолжается.



На Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калиново, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.



За прошедшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили более 440 человек. Уничтожены один танк, три ББМ, семь пушек и минометов и один наземный дрон.



Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, в районах Парасковеевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны.



На Времевском направлении с начала суток произошло уже пять боестолкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, продолжаются боевые действия в районе Урожайного.



В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели.



На Приднепровском направлении враг предпринял две неудачные попытки атаковать в районе Крынок.