Мир Зафиксирован первый в мире летальный случай от нового штамма птичьего гриппа

2024-06-07 16:31

В Мексике 59-летний мужчина скончался от нового штамма птичьего гриппа A(H5N2). Это первый в мире летальный случай, а также первый лабораторно подтвержденный случай заражения вирусом этого гриппа человека, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Сообщается, что симптомы болезни появились у мужчины в апреле. У него была горячка, затрудненное дыхание, диарея, тошнота и общая вялость.

Через несколько дней больной обратился к медикам и был госпитализирован. Спасти пациента не удалось: в тот же день в больнице он скончался от осложнений.

Отмечается также, что мужчина был прикован к постели по другим причинам еще до появления признаков птичьего гриппа.

 

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Мир

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