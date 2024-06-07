ВОЙНА В Украине Потери личного состава и техники оккупационных войск снова значительно возросли

2024-06-07 19:31

За время войны общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 515 000 человек (+1300 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинскими защитниками уничтожены:

  • 7828 (+22) танков
  • 15076 (+40) бронемашин
  • 13433 (+48) артиллерийских системы
  • 1095 (+3) РСЗО
  • 831 (+1) средство ПВО
  • 357 (+0) самолетов
  • 326 (+0) вертолетов
  • 10846 (+41) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 2270 (+0) крылатых ракет
  • 27 (+0) кораблей/катеров
  • 1 (+0) подлодка
  • 18360 (+63) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 2230 (+7) единиц специальной техники.
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