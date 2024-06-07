Потери личного состава и техники оккупационных войск снова значительно возросли
2024-06-07 19:31
За время войны общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 515 000 человек (+1300 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Украинскими защитниками уничтожены:
- 7828 (+22) танков
- 15076 (+40) бронемашин
- 13433 (+48) артиллерийских системы
- 1095 (+3) РСЗО
- 831 (+1) средство ПВО
- 357 (+0) самолетов
- 326 (+0) вертолетов
- 10846 (+41) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2270 (+0) крылатых ракет
- 27 (+0) кораблей/катеров
- 1 (+0) подлодка
- 18360 (+63) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 2230 (+7) единиц специальной техники.