ВОЙНА В Украине Потери личного состава и техники оккупационных войск снова значительно возросли

2024-06-07 19:31

За время войны общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 515 000 человек (+1300 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинскими защитниками уничтожены: