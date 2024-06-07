ВОЙНА В Украине Наиболее тяжелая ситуация в энергосистеме Украины ожидается в середине лета

2024-06-07 22:12

Самая тяжелая ситуация в энергосистеме Украины ожидается в середине лета. Тогда из-за массового включения кондиционеров вырастет потребление электричества, в результате чего ежедневные дефициты могут расти. Об этом сообщила национальная энергетическая компания Укрэнерго в комментарии Суспільному.

В компании отметили, что покрыть возросшее потребление электроэнергии "будет тяжело", потому что на тот момент все еще будут продолжаться восстановительные работы на тепловых и гидроэлектростанциях, поврежденных российскими обстрелами.



Также летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомных станций будут на ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам, которые будут зимой.