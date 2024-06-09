ВОЙНА В Украине ВСУ контратаковали и отбили еще несколько кварталов Волчанска — BILD

2024-06-09 16:30

 

Украинские войска отвоевывают новые позиции на севере Волчанская

Силам обороны удалось контратаковать и отразить еще несколько кварталов Волчанска.

Об этом пишет BILD

В середине мая русские войска заняли северную часть Волчанска в Харьковской области и несколько центральных кварталов. В последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра.

Российские воинкоры сообщают, что часть солдат ВС РФ в городе оцеплена и отрезана.

"Украинские войска отвоевывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отходить и атаковать утраченные районы авиацией, ракетами и артиллерией", — сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Отмечается, чтобы перебросить подкрепление с южной на северный берег реки Волчанска, Вооруженные силы использовали немецкий танковый мостоукладчик Biber. ВС РФ атаковали его дроном "Ланцет".

"Но нет никаких признаков, что переправа теперь неисправна ", – отмечает Репке.

Напомним, бои за Волчанск на Харьковщине продолжаются. Российская оккупационная армия хочет захватить украинский город и продвинуться дальше. Украинские защитники противостоят армии страны-агрессорки.

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