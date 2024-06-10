ВОЙНА В Украине ВСУ могут бить западным оружием только по 16% территории рф, - ISW

2024-06-10 16:48

 

Силы обороны Украины фактически могут бить по военным объектам РФ, которые расположены на границе.

Об этом говорится в отчете ISW.

"Ограниченные изменения в политике администрации Байдена, которые позволили Украине использовать предоставленное США оружие для поражения некоторых российских военных объектов на небольшом участке территории РФ, которая составляет лишь 16%", - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в ISW, политика США позволяет агрессору сохранять еще по меньшей мере 84% наземной защиты.

Украина не может использовать вооружение на остальной территории России, защищающей подавляющее большинство глубокого тыла РФ.

 

 

Разрешение на удары по территории РФ.

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

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