Боевые потери вражеской армии приблизились к отметке в 520 тысяч
2024-06-10 13:32
Общие боевые потери личного состава рашистов с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2024 года ориентировочно составляют 519 750 (+1190 за предыдущие сутки, 9 июня) лиц убитыми. Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, вражеская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла:
- танков - 7879 (+10)
- боевых бронированных машин - 15144 (+13)
- артиллерийских систем - 13644 (+51)
- РСЗО - 1098 (+1)
- средств ПВО – 837 (+1)
- самолетов - 358 (+1)
- вертолетов - 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11010 (+28)
- крылатых ракет - 2278 (+1)
- кораблей /катеров - 28
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 18618 (+56)
- специальной техники - 2267 (+14)
- керченских мостов - 1