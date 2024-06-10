ВОЙНА В Украине Боевые потери вражеской армии приблизились к отметке в 520 тысяч

2024-06-10 13:32

Общие боевые потери личного состава рашистов с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2024 года ориентировочно составляют 519 750 (+1190 за предыдущие сутки, 9 июня) лиц убитыми. Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.

 Кроме того, вражеская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла:

  • танков - 7879 (+10) 
  • боевых бронированных машин - 15144 (+13) 
  • артиллерийских систем - 13644 (+51) 
  • РСЗО - 1098 (+1) 
  • средств ПВО – 837 (+1)
  • самолетов - 358 (+1)
  • вертолетов - 326 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11010 (+28)
  • крылатых ракет - 2278 (+1)
  • кораблей /катеров - 28 
  • подлодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18618 (+56) 
  • специальной техники - 2267 (+14)
  • керченских мостов - 1
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