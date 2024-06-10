ВОЙНА В Украине Боевые потери вражеской армии приблизились к отметке в 520 тысяч

2024-06-10 13:32

Общие боевые потери личного состава рашистов с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2024 года ориентировочно составляют 519 750 (+1190 за предыдущие сутки, 9 июня) лиц убитыми. Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, вражеская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла: