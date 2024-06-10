ВОЙНА В Украине В рф заявили о захвате промзоны в Часовом Яру: в ISW прокомментировали

2024-06-10 18:26

Недавно украинские войска отразили российскую механизированную атаку на Бахмутском направлении силами примерно роты.

Российские источники заявили, что их войска недавно продвинулись в промышленную зону микрорайона "Канал" на востоке Часового Яра Донецкой области, однако американские аналитики этого не подтверждают.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на запад в промышленную зону микрорайона "Канал". Российские источники утверждают, что их армия захватила эту промышленную зону. Однако в ISW не увидели визуальных доказательств, подтверждающих это.

"Один российский милблогер пожаловался, что многие российские милблогеры изображают российское продвижение в микрорайоне "Канал" как внезапный прорыв, тогда как это продвижение было результатом более двух месяцев системных российских наступательных операций от апреля 2024 года и более двух недель постоянных российских ударов с применением планерных бомб и термобарических артиллерийских систем армейского уровня "ТОС", — говорится в отчете.

По информации ISW, ВС РФ также продолжали наступательные операции:

на востоке Часового Яра возле Нового микрорайона;

к северу от Часового Яра у Калиновки;

юго-восточнее Часового Яра возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки.

Аналитики, ссылаясь на представителя одной из украинских бригад, сообщили, что российские войска продолжают атаковать на Бахмутском направлении небольшими штурмовыми группами и время от времени используют бронетехнику. Спикер добавил, что недавно украинские войска отразили российскую механизированную атаку на Бахмутском направлении силами примерно роты.

Напомним, в РФ стало меньше защищенных территорий после разрешения Запада бить по ним.