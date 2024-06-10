ВОЙНА В Украине Mirage 2000 для Украины. СМИ назвали возможное количество, которое сможет передать Франция

2024-06-10 21:37

После недавнего объявления президента Франции Эммануэля Макрона о намерении передать Украине многоцелевые самолеты Mirage 2000-5 в прессе озвучили мнение, что Париж мог бы отправить Киеву не более половины таких истребителей, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил страны.

Об этом сообщает La Tribune.

В материале французской газеты обращается внимание, что в общей сложности армия Франции располагает 26 "Миражами". Между тем Париж хочет оставить себе эскадрилью, составляющую два десятка самолетов.

Представители СМИ предполагают, что Франция будет готова передать украинской стороне около шести своих Mirage 2000-5. Однако в публикации допускается, что возможно их будет больше - до двенадцати самолетов. Такой диапазон La Tribune называет "наиболее вероятным".

В газете также пишут, что данное количество Mirage 2000-5 будет недостаточным, чтобы Украина имела возможность усилить собственные возможности противовоздушной обороны.

Самолет Mirage 2000-5, поступивший на вооружение ВВС Франции в апреле 1998 года, используется в стране в основном для миссий воздушного контроля и противовоздушной обороны.

Эти самолеты несколько раз разворачивались в странах Балтии для выполнения задач НАТО.

Также отмечается, что "Миражи" в версии 2000-5, или в более усовершенствованной 2000-9, кроме Франции есть еще у Катара, Греции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как пишет La Tribune, возможно, Украина сможет получить 25 греческих Mirage 2000-5, однако Индия уже заинтересовалась вопросом приобретения данных истребителей.

Mirage 2000 от Франции для Украины

Ранее сообщалось, что 6 июня французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000 в рамках оборонной помощи. При этом президент не раскрыл детали такой инициативы.

После этого в украинских Воздушных силах отреагировали на слова Макрона и отметили, что самолеты Mirage 2000 смогут эффективно выполнять боевые задания.