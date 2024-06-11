Потери живой силы рф превысили 520 тысяч убитыми

За предыдущие сутки, 10 июня, армия страны-агрессора потеряла в Украине ориентировочно 1100 военнослужащих и немало военной техники.
Общие боевые потери личного состава российской армии с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2024 года ориентировочно составляют 520 850 (+1100 за предыдущие сутки, 10 июня) лиц убитыми.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия страны-агрессора потеряла:
Ранее 11 июня сообщалось, что в Донецкой области украинские защитники сбили российский военный самолет Су-25.
Напомним, 9 июня ГУР заявило о первом поражении самолета Су-57 в России. При этом разведка не уточнила, чем именно был атакован аэродром в Ахтубинске. В соцсетях сообщалось, что Су-57 потерял боеспособность после атаки.