ВОЙНА В Украине Потери живой силы рф превысили 520 тысяч убитыми

2024-06-11 21:37

За предыдущие сутки, 10 июня, армия страны-агрессора потеряла в Украине ориентировочно 1100 военнослужащих и немало военной техники.

Общие боевые потери личного состава российской армии с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2024 года ориентировочно составляют 520 850 (+1100 за предыдущие сутки, 10 июня) лиц убитыми.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия страны-агрессора потеряла:

танков - 7902 (+23) ед,

боевых бронированных машин - 15176 (+32) ед,

артиллерийских систем - 13690 (+46) ед,

РСЗО - 1099 (+1) ед,

средств ПВО - 842 (+5) ед,

самолетов - 359 (+1) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11023 (+13),

крылатых ракет - 2278 (+0),

кораблей/катеров - 28 (+0) ед,

подлодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 18676 (+58) ед,

специальной техники - 2288 (+21).

Ранее 11 июня сообщалось, что в Донецкой области украинские защитники сбили российский военный самолет Су-25.

Напомним, 9 июня ГУР заявило о первом поражении самолета Су-57 в России. При этом разведка не уточнила, чем именно был атакован аэродром в Ахтубинске. В соцсетях сообщалось, что Су-57 потерял боеспособность после атаки.