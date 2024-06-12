ВОЙНА В Украине В Бригаде спецназа "Азов" отреагировали на разрешение применять новейшее западное оружие

2024-06-12 08:24

Бригада спецназа Азов подтвердила, что имеет право на получение военной помощи от США. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

"Сотрудники посольства США в Украине подтвердили, что 12 бригада специального назначения Азов Национальной гвардии Украины прошла проверку, предусмотренную законодательством США, и имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что это стало результатом длительной и кропотливой борьбы с вражеской пропагандой.

"Ложь об Азове, которую кремлевский режим годами распространял на Западе, сегодня потерпела сокрушительный удар. Получение западного оружия и подготовки от США не только повысят боеспособность Азова, но, что самое главное, будут способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава бригады", - добавили в пресс-службе.

Ранее газета The Wasington Post со ссылкой на Госдеп сообщила, что США сняли запрет на поставку оружия бригаде Азов.

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Реестр "Оберег" автоматически будет получать данные из Пенсионного фонда: что это значит 2024-06-11 22:15
Потери живой силы рф превысили 520 тысяч убитыми 2024-06-11 21:37