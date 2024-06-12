Политика В США официально начали называть экс-президента Дональда Трампа "осужденным преступником"

2024-06-12 09:35

Избирательная кампания президента США Джо Байдена стала официально называть экс-лидера Дональда Трампа "осужденным преступником". Об этом сообщил представитель кампании действующего президента США Аммар Мусса, передает The Hill.



"Дональд Трамп - осужденный преступник, деятельность которого повлекла за собой наибольший всплеск насилия за более чем столетие", - заявил он.



Таким образом представитель кампании Байдена привлек внимание к последнему отчету о преступной активности в США, с которым обычно считаются республиканские избиратели.



Отчет свидетельствуют, что после прихода Байдена к власти насилия стало значительно меньше и количество насильственных действий продолжает сокращаться. Так, в начале этого года их стало меньше на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, причем убийств и изнасилований - на 26%.



"Президент Байден работал не покладая рук, чтобы покончить с установившимся произволом, и у него получилось", - подчеркнул Мусса.



По его словам, американцы "не могут позволить себе, чтобы еще четыре года ими управлял Трамп", который пытается лишить вспомогательных средств правоохранительные органы и обещает помиловать мятежников, отличившихся во время нападения на Капитолий.



Напомним, 30 мая жюри присяжных признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, что связано с сокрытием информации о внебрачных связях. Суд назначил дату определения наказания на 11 июля.



Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.



Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.