Политика В США официально начали называть экс-президента Дональда Трампа "осужденным преступником"

2024-06-12 09:35

Избирательная кампания президента США Джо Байдена стала официально называть экс-лидера Дональда Трампа "осужденным преступником". Об этом сообщил представитель кампании действующего президента США Аммар Мусса, передает The Hill.

"Дональд Трамп - осужденный преступник, деятельность которого повлекла за собой наибольший всплеск насилия за более чем столетие", - заявил он.

Таким образом представитель кампании Байдена привлек внимание к последнему отчету о преступной активности в США, с которым обычно считаются республиканские избиратели.

Отчет свидетельствуют, что после прихода Байдена к власти насилия стало значительно меньше и количество насильственных действий продолжает сокращаться. Так, в начале этого года их стало меньше на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, причем убийств и изнасилований - на 26%.

"Президент Байден работал не покладая рук, чтобы покончить с установившимся произволом, и у него получилось", - подчеркнул Мусса.

По его словам, американцы "не могут позволить себе, чтобы еще четыре года ими управлял Трамп", который пытается лишить вспомогательных средств правоохранительные органы и обещает помиловать мятежников, отличившихся во время нападения на Капитолий.

Напомним, 30 мая жюри присяжных признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, что связано с сокрытием информации о внебрачных связях. Суд назначил дату определения наказания на 11 июля.

Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.

subscriber subscriber

Еще по теме

Подоляк ответил Байдену, который не видит Украину в НАТО

2024-06-08 11:30

Почему на самом деле Китай не стал поставлять оружие русским оккупантам

2024-05-31 19:31

Китай был готов передать рф оружие, но Байден заставил Си Цзиньпиня передумать, - WP

2024-05-29 18:26

Зеленский: путин будет аплодировать стоя, если Байден проигнорирует Саммит мира

2024-05-28 16:48

Еще новости в разделе "Политика"

В США официально начали называть экс-президента Дональда Трампа "осужденным преступником"

2024-06-12 09:35

Проделки Орбана в Европе достали всех: Венгрия может быть лишена права вето в ЕС

2024-06-11 20:04

Президент Польши подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам

2024-06-11 18:26

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

2024-06-11 17:37
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В США официально начали называть экс-президента Дональда Трампа "осужденным преступником" 2024-06-12 09:35
Проделки Орбана в Европе достали всех: Венгрия может быть лишена права вето в ЕС 2024-06-11 20:04
Президент Польши подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам 2024-06-11 18:26
США сняли запрет на поставку оружия "Азову" 2024-06-11 17:37