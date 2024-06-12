ВОЙНА В Украине рф привлекает профессиональные ДРГ на границе с Украиной

2024-06-12 19:15

В свою очередь ВСУ применяют тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать диверсантов.

Россия отправляет на украинскую границу профессиональных диверсантов, против которых применяются тактические приемы. Об этом сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск Северск Вадим Мысник в эфире телемарафона в среду, 12 июня.

"Наша разведка отслеживает действия сил, находящихся по ту сторону границы. И, конечно, все время - и в прошлом, и в этом году, и зимой, и весной - здесь работают достаточно профессиональные диверсанты именно со стороны России. Не нужно недооценивать врага", - сказал он.

По словам спикера, в свою очередь украинские военные применяют определенные тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать российских диверсантов.

На вопрос о том, есть ли в составе ДРГ так называемые "кадыровцы", он отметил, что у них нет также информации о ДРГ или разведчиках со стороны РФ.

"Кадыровцы подразделения несколько иную имеют специфику. Прежде всего, как заградительные отряды, например, они выполняют задачи. Как показывает опыт, именно как штурмовые или разведгруппы они не очень активно применялись (ранее - ред.)", - объяснил Мысник.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что наибольшее количество российских ДРГ разоблачается в Сумской области.

Ранее украинские военные остановили российскую ДРГ в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области.