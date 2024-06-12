ВОЙНА В Украине Сегодня враг пытается атаковать сразу на восьми направлениях - ВСУ удерживают позиции

2024-06-12 13:34

С начала текущих суток на фронте произошло 40 боевых столкновений. Рашисты атакуют позиции ВСУ по восьми направлениям, сообщил Генштаб в среду, 12 июня.



Так, на Харьковском направлении захватчики продолжают попытки атаковать Волчанск. С начала суток в районе города продолжается бой. Ситуация контролируется.



На Купянском направлении враг безуспешно атаковал в районе Петропавловки, потерпел неудачу. Напряженная ситуация возле Мясожаровки, где продолжается бой.



По уточненной информации, за прошедшие сутки потери врага на Купянском направлении составили 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены семь автомобилей. Повреждены четыре пушки и три автомобиля.



На Лиманском направлении ведутся бои в районах Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества. Ситуация под контролем Сил обороны.



Вчера на данном направлении враг потерял 141 солдата, один танк и два автомобиля.



На Северском направлении напряженная обстановка недалеко от Спорного и Раздолевки, где с начала суток уже произошло 11 боестолкновений, из них два отбиты без успеха для врага, девять – еще продолжаются.



Вчера на Краматорском направлении враг потерял 64 человека, из них 25 – безвозвратно. Уничтожены танк, три автомобиля, повреждены девять орудий и две единицы автотранспорта.



На Покровском направлении оккупанты предпринимают попытки продвинуться в районах Калинового, Новоалександровки и Новопокровска. За сегодняшний день уже произошло 10 атак наших позиций, три из которых отбиты. Боевые действия продолжаются.



За прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял 235 человек. Уничтожены две ББМ, три пушки и три автомобиля. Также повреждена одна бронемашина, пять орудий, два автомобиля и наземная станция управления БпЛА.



Агрессор продолжает давить на позиции ВСУ на Кураховском направлении в районах Красногоровки и Георгиевки. Ситуация контролируемая, боестолкновения продолжаются.



На Ореховском направлении враг дважды потерпел неудачу при попытках вытеснить украинских военных с позиций в районе Малой Токмачки. Потери позиций не допущены.



На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили.