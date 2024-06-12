ВОЙНА В Украине Сегодня враг пытается атаковать сразу на восьми направлениях - ВСУ удерживают позиции

2024-06-12 13:34

С начала текущих суток на фронте произошло 40 боевых столкновений. Рашисты атакуют позиции ВСУ по восьми направлениям, сообщил Генштаб в среду, 12 июня.

Так, на Харьковском направлении захватчики продолжают попытки атаковать Волчанск. С начала суток в районе города продолжается бой. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал в районе Петропавловки, потерпел неудачу. Напряженная ситуация возле Мясожаровки, где продолжается бой.

По уточненной информации, за прошедшие сутки потери врага на Купянском направлении составили 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены семь автомобилей. Повреждены четыре пушки и три автомобиля.

На Лиманском направлении ведутся бои в районах Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества. Ситуация под контролем Сил обороны.

Вчера на данном направлении враг потерял 141 солдата, один танк и два автомобиля.

На Северском направлении напряженная обстановка недалеко от Спорного и Раздолевки, где с начала суток уже произошло 11 боестолкновений, из них два отбиты без успеха для врага, девять – еще продолжаются.

Вчера на Краматорском направлении враг потерял 64 человека, из них 25 – безвозвратно. Уничтожены танк, три автомобиля, повреждены девять орудий и две единицы автотранспорта.

На Покровском направлении оккупанты предпринимают попытки продвинуться в районах Калинового, Новоалександровки и Новопокровска. За сегодняшний день уже произошло 10 атак наших позиций, три из которых отбиты. Боевые действия продолжаются.

За прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял 235 человек. Уничтожены две ББМ, три пушки и три автомобиля. Также повреждена одна бронемашина, пять орудий, два автомобиля и наземная станция управления БпЛА.

Агрессор продолжает давить на позиции ВСУ на Кураховском направлении в районах Красногоровки и Георгиевки. Ситуация контролируемая, боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды потерпел неудачу при попытках вытеснить украинских военных с позиций в районе Малой Токмачки. Потери позиций не допущены.

На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили.

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