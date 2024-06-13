ВОЙНА В Украине Когда Украина получит первые истребители F-16 - впервые озвучены реальные сроки

2024-06-13 11:34

Первые истребители F-16 будут переданы Украине уже этим летом – сразу после того, как поставки самолетов начнет Дания. Об этом заявила глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью СМИ.

Министр отметила, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток".

"Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы… Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это - общий план", - объяснила Оллонгрен.

Глава Минобороны Нидерландов предположила, что F-16 сами по себе не изменят ход войны, но они сделают воздушные силы и противовоздушную оборону Украины гораздо сильнее.

“Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему преимуществу в воздухе. Но это не может произойти сразу, как вы получите первый F-16. Так что если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично", - добавила Оллонгрен.

subscriber subscriber

Еще по теме

Нидерланды дают разрешение на использование F-16 для ударов по роССии – Оллонгрен

2024-06-12 22:15

Нидерланды в кратчайшие сроки соберут систему Patriot и передадут ее Украине

2024-05-29 11:21

В Нидерландах рассказали о времени прибытия в Украину F-16

2024-05-08 21:37

Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине, - Зеленский

2024-04-13 11:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

НА ЯКЕ МАЙНО УХИЛЯНТА - БОРЖНИКА НЕ МОЖНА НАКЛАСТИ АРЕШТ - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2024-06-13 13:35

Когда Украина получит первые истребители F-16 - впервые озвучены реальные сроки

2024-06-13 11:34

Стало известно реальное соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ

2024-06-13 09:31

рф привлекает профессиональные ДРГ на границе с Украиной

2024-06-12 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

НА ЯКЕ МАЙНО УХИЛЯНТА - БОРЖНИКА НЕ МОЖНА НАКЛАСТИ АРЕШТ - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК 2024-06-13 13:35
Когда Украина получит первые истребители F-16 - впервые озвучены реальные сроки 2024-06-13 11:34
Стало известно реальное соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ 2024-06-13 09:31
рф привлекает профессиональные ДРГ на границе с Украиной 2024-06-12 19:15