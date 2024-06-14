ВОЙНА В Украине Канада передаст Украине тысячи авиационных неуправляемых ракет CRV7

2024-06-14 16:31

Канада планирует поставить Украине 2,3 тысячи авиационных ракет, ранее находившихся на вооружении ВВС страны. Об этом сообщил глава Министерства обороны Билл Блэр, сообщает Интерфакс-Украина.

"Канада предоставит Украине 2,3 тысяч канадских авиационных ракет CRV7. Это вооружение ранее использовали Королевские ВВС Канады. За прошедшие несколько месяцев мы тестировали эти ракеты, чтобы убедиться в их эффективности", - сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО.

Глава Минобороны Канады не уточнил, в какой срок осуществят поставки. Блэр добавил, что Канада продолжит тестировать эти ракеты и по результатам испытаний отправит Украине их большее количество.

CRV7 - канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм с складывающимся оперением. Она была побочным продуктом проекта разработки высокоскоростных ракет с твердотопливным двигателем, выполнявшимся в конце 1950-х годов Канадским учреждением по исследованию и разработке вооружений (CADRE), как часть программы разработки противоракет.

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