ВОЙНА В Украине Большинство украинцев считают, что враг стремится полностью уничтожить украинскую нацию

2024-06-14 12:29

Большинство украинцев (60%) считают, что рф стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или даже осуществить физический геноцид большинства населения (26%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Еще 6% украинцев считают, что россия хочет покорить все территории, хотя и оставить им культурную автономию в составе России.

По мнению 12% граждан Украины, россия стремится сменить власть и создать марионеточное государство, которое будет слушаться во всем россию.

Только 7% украинцев считают, что рф стремится сохранить за собой уже оккупированные территории и действительно не претендует на всю или большинство территорий Украины.

Еще один из вариантов ответов был сформулирован таким образом, чтобы быть приближенным к российской пропаганде, а именно - проведение денацификации и демилитаризации Украины без посягательств на независимость Украины. Только 5% респондентов выбрали этот вариант.

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