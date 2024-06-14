Спорт Тайсон Фьюри начал сильно пить, поскольку осознал, что больше не выйдет в ринг

2024-06-14 21:36

Тайсон Фьюри больше не выйдет в ринг и завершит профессиональную карьеру. Так считает бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон.

По его словам, британский боксер слишком тяжело воспринял поражение от Александра Усика. Именно этим объясняется срыв его в пабе, где боксер сильно напился.

"Тайсон мужчина, он решил выпить и ничего плохого в этом нет. Я думаю, что Фьюри сейчас начинает осознавать, что с ним произошло. Он не будет снова драться с Усиком. Он может завершить карьеру из-за поражения в первом бою, он очень тяжело переживает это. Тайсон может улыбаться и шутить, но не думаю, что он решится на реванш. У Тайсона снова может начаться депрессия, как это было в 2015 году, когда у него уже были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его окружение просто не поддерживает, ему не с кем поговорить", - цитирует Нельсона The Mirror.

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