ВОЙНА В Украине Минобороны оценило идею сокращения полномочий ТЦК

2024-06-16 11:30

 

Спикер ведомства Дмитрий Лазуткин считает, что эта инициатива "выглядит привлекательной", потому что сделает процесс "более понятным".

Решение о сокращении и передачи части полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК) не принято. В настоящее время ведутся обсуждения по этому вопросу. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона Єдині новини.

Чиновник прокомментировал идею передачи некоторых полномочий ТЦК гражданским органам и отметил, что в настоящее время соответствующего решения пока нет.

"Разговоры продолжаются. Действительно, сделать этот процесс более понятным, чтобы система работала, например, так, как работают ЦНАПы, довольно привлекательной инициативой. Она рассматривается, она прорабатывается", - заверил спикер ведомства.

Он добавил, что на сегодняшний день нет дополнительной информации о вероятном сокращении полномочий ТЦК и передаче их другим органам.

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