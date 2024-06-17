ВОЙНА В Украине Потери оккупантов на фронте значительно возросли - обнародованы новые данные Генштаба

2024-06-17 14:31

ВСУ за сутки уничтожили 1080 военных рф. Общие боевые потери оккупантов в Украине с 24 февраля 2022 года по 17 июня 2024 года составляют 527 390 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидированы: