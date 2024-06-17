ВОЙНА В Украине Потери оккупантов на фронте значительно возросли - обнародованы новые данные Генштаба

2024-06-17 14:31

ВСУ за сутки уничтожили 1080 военных рф. Общие боевые потери оккупантов в Украине с 24 февраля 2022 года по 17 июня 2024 года составляют 527 390 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидированы:

  • танков - 7958 (+2) 
  • боевых бронированных машин - 15287 (+18) 
  • артиллерийских систем -13927 (+14) 
  • РСЗО - 1104 
  • средств ПВО - 853 
  • самолетов - 359 
  • вертолетов - 326 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11167 (+8)
  • крылатых ракет - 2296
  • кораблей/катеров - 28 
  • подлодок - 1
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24) 
  • специальной техники - 2337 (+12) 
  • керченских мостов - 1
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