Потери оккупантов на фронте значительно возросли - обнародованы новые данные Генштаба
2024-06-17 14:31
ВСУ за сутки уничтожили 1080 военных рф. Общие боевые потери оккупантов в Украине с 24 февраля 2022 года по 17 июня 2024 года составляют 527 390 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В целом с начала войны ликвидированы:
- танков - 7958 (+2)
- боевых бронированных машин - 15287 (+18)
- артиллерийских систем -13927 (+14)
- РСЗО - 1104
- средств ПВО - 853
- самолетов - 359
- вертолетов - 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11167 (+8)
- крылатых ракет - 2296
- кораблей/катеров - 28
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24)
- специальной техники - 2337 (+12)
- керченских мостов - 1