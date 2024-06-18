ВОЙНА В Украине ВСУ снова бьют рекорды по числу ликвидированных за сутки оккупантов

2024-06-18 13:35

Украинские бойцы за сутки уничтожили еще 1230 российских оккупантов. Общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 528 620 солдат и офицеров всех мастей. Об этом 18 июня сообщает Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано:

  • танков – 7974 (+16)
  • боевых бронированных машин – 15307 (+20) 
  • артиллерийских систем – 13959 (+32) 
  • РСЗО – 1104 
  • средств ПВО – 853 
  • самолетов – 359 
  • вертолетов - 326 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11187 (+20) 
  • крылатых ракет – 2297 (+1)
  • кораблей/катеров – 28 
  • подводных лодок – 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19031 (+40) 
  • специальной техники – 2344 (+7) 
  • керченских мостов  – 1 
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