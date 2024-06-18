ВСУ снова бьют рекорды по числу ликвидированных за сутки оккупантов
2024-06-18 13:35
Украинские бойцы за сутки уничтожили еще 1230 российских оккупантов. Общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 528 620 солдат и офицеров всех мастей. Об этом 18 июня сообщает Генштаб ВСУ.
В целом с начала войны ликвидировано:
- танков – 7974 (+16)
- боевых бронированных машин – 15307 (+20)
- артиллерийских систем – 13959 (+32)
- РСЗО – 1104
- средств ПВО – 853
- самолетов – 359
- вертолетов - 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11187 (+20)
- крылатых ракет – 2297 (+1)
- кораблей/катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 19031 (+40)
- специальной техники – 2344 (+7)
- керченских мостов – 1