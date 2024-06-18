ВОЙНА В Украине ВСУ снова бьют рекорды по числу ликвидированных за сутки оккупантов

2024-06-18 13:35

Украинские бойцы за сутки уничтожили еще 1230 российских оккупантов. Общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 528 620 солдат и офицеров всех мастей. Об этом 18 июня сообщает Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано: