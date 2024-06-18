Политика Белый дом: Для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну

2024-06-18 22:15

 

В администрации президента США заявили, что Украина должна выиграть войну, которую против нее ведет Россия, чтобы вступить в Североатлантический альянс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что НАТО – это будущее Украины, которая должна сделать много вещей, чтобы присоединиться к Альянсу, что должны были сделать все его страны-члены.

"НАТО и Соединенные Штаты говорили, что сначала Украина должна выиграть эту войну (чтобы вступить в НАТО), и мы делаем все возможное, чтобы она это сделала", – отметил Кирби.

Представитель Белого дома также указал, что в любом случае после завершения войны у Украины останется протяженная граница с РФ и "угроза безопасности для украинского народа".

"Именно поэтому президент (Байден) на встрече G7 подписал двустороннее соглашение о безопасности... чтобы в течение длительного времени военно-оборонительный комплекс Украины смог иметь все необходимое для самообороны. И это включает помощь со стороны США", – указал Кирби.

Он также добавил, что Вашингтон будет работать с Киевом на каждом шагу, чтобы добиться вступления Украины в НАТО.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить прокладывание "моста" к членству Украины в Альянсе.

Посол США при НАТО Джулиан Смит сказала, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине.

В правительстве Украины заявили, что в решении саммита НАТО будет конкретная позиция о необратимости членства Украины.

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