Украинцам рассказали, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам с инвалидностью.
Об этом рассказала адвокат юридической компании "Де-юре" Лариса Кись в комментарии РБК-Украина.
Так, во время действия военного положения выезд за границу мужчин призывного возраста ограничен. Однако одна из категорий граждан сможет выезжать за пределы страны. К ним, в частности, относятся мужчины с инвалидностью всех групп.
При этом адвокат напомнила, что порядок пересечения границы мужчинами с инвалидностью урегулирован Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57
В частности, для пересечения границы мужчине с инвалидностью в возрасте с 18 до 60 лет во время военного положения необходимо иметь с собой следующие документы:
Обратите внимание, что одной справки об инвалидности (Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией) или пенсионному удостоверению, выданному не в связи с инвалидностью (к примеру, за выслугой) для выезда за границу недостаточно.