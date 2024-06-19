ВОЙНА В Украине Украинцам рассказали, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам с инвалидностью

2024-06-19 21:37

Украинцам рассказали, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам с инвалидностью.

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Де-юре" Лариса Кись в комментарии РБК-Украина.

Так, во время действия военного положения выезд за границу мужчин призывного возраста ограничен. Однако одна из категорий граждан сможет выезжать за пределы страны. К ним, в частности, относятся мужчины с инвалидностью всех групп.

При этом адвокат напомнила, что порядок пересечения границы мужчинами с инвалидностью урегулирован Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57

В частности, для пересечения границы мужчине с инвалидностью в возрасте с 18 до 60 лет во время военного положения необходимо иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус (в котором указана группа и причина инвалидности);

или пенсионного удостоверения, в котором указана группа и причина инвалидности;

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи (если в нем указана группа и причина инвалидности);

или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Обратите внимание, что одной справки об инвалидности (Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией) или пенсионному удостоверению, выданному не в связи с инвалидностью (к примеру, за выслугой) для выезда за границу недостаточно.