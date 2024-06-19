ВОЙНА В Украине За бронь от мобилизации – 20 000 грн в месяц: что готовят для бизнеса

2024-06-19 22:15

11 июня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики". Этот законопроект предлагает официальное бронирование работников и предпринимателей от призыва в армию за деньги.

Об этом рассказывает журналист издания "На пенсии" Сергей Коробкин.

Целью законопроекта является возвращение на работу скрывающихся от мобилизации людей, которые не работают официально. Это позволит им платить налоги для армии. По предварительным оценкам, в Украине, таким образом, можно будет забронировать еще от 300 до 600 тысяч работников.

Как будет работать экономичное бронирование?

Если предприятие за одного работника будет платить 20 000 грн военного сбора в месяц, этого работника могут этот месяц не мобилизовать. За каждого работника предприятию придется платить ежегодно 240 000 грн (около $6 000 по нынешнему курсу).

Предприниматели, которые смогут платить ежемесячно дополнительно 20 000 грн, также будут освобождены от мобилизации.

Один из соавторов законопроекта отмечает: "Это непопулярное решение, но его нужно принимать". Он приводит пример инженерное предприятие, где "на плечах одного-двух человек держится вся технология производства". Если такого инженера мобилизуют, предприятие может оказаться недееспособным.

Кто сможет получить бронь?

Предприятие, желающее воспользоваться экономическим бронированием, не должно иметь задолженности по налогам и сборам. Оно сможет забронировать до 50% всех военнообязанных работников.

Другой депутат считает, что закон нужно принять, хотя он и не будет популярен: "Закон многим не понравится, будут те, кого не забронируют, будут такие, кто справедливо или несправедливо выпадет из этих критериев. И здесь нет идеального варианта".

Альтернативные предложения

Кроме основного законопроекта, готовятся и другие варианты:

- Освобождать от мобилизации тех, у кого официальная зарплата превышает 35 000 грн. (общая сумма налогов около 14 500 грн.).

- Смешанный подход – забронировать работников с зарплатой более 35 000 грн и предоставить отсрочку предпринимателям, которые будут платить 20 000 грн военного сбора в месяц.

Сколько украинцев может получить бронь?

По официальным данным, в Украине уже забронировано 735 тысяч военнообязанных. Авторы законопроекта считают, что можно будет забронировать еще 600 тысяч.

Всего в Украине чуть более 11 млн. мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Но четверть из них может находиться на оккупированных территориях, 11% – за рубежом, 13% – лица с инвалидностью, 11% уже служат, а статус 9% – неопределен.

Если в общей сложности будет забронировано 1,3-1,4 млн человек, то, по подсчетам депутатов, еще чуть больше 2 млн можно будет призвать. Однако некоторые эксперты считают эти оценки слишком оптимистичными, ведь не все смогут платить высокие налоги для бронирования.