Политика Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на сговор диктаторов рф и КНДР

2024-06-21 16:31

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии с Северной Кореей демонстрирует нарастающую согласованность между авторитарными режимами. На фоне этих событий важно единство демократий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек отреагировал таким образом на то, что российский диктатор путин подписал договор со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ином.

По его словам, КНДР предоставила рф "огромное количество боеприпасов", тогда как Китай и Иран существенно помогают российскому ВПК для войны против Украины.

"Мы должны осознать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели. В то время пока они все больше объединяются - такие авторитарные режимы, как Северная Корея, Китай, Иран, россия - еще важнее, чтобы мы были едины как страны, которые верят в свободу и демократию", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, углубление контактов между рф и другими азиатскими странами означает, что для НАТО становится все более важным сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.