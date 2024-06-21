ВОЙНА В Украине ЗМІ викрили чергову аферу забудовника Абдуллаєва й його бізнес з громадянином росії

2024-06-21 11:58

Скандал навколо незаконного будівництва на Глибочицькій, 25, в Києві набирає обертів. Забудовник Вагіф Гамза Огли Абдуллаєв вдруге виманює гроші з ошуканих інвесторів ЖК «LookyanSky ». Про це повідомляє видання Інформатор.

Нагадаємо, забудовник не заключив договори на водозабезпечення і на водовідведення, не підведені каналізаційні труби необхідного діаметру, а також комунікації для опалення та електропостачання. При цьому, вартість двокімнатних квартир, а точніше обіцянка продати квартиру у майбутньому в цьому будинку стартує від 4 млн грн, чимало з них вже розпродані. Також у будівництво були залучені кошти бюджету Києва.

«Від самого початку Абдуллаєв знав, що обʼєкт не буде зданий в експлуатацію, а навіть якщо і був би – жити в ньому просто небезпечно. Він свідомо пішов на злочин і обман, заздалегідь все розрахувавши. Всупереч усім будівельним нормам висотку він взявся зводити у зсувонебезпечній зоні біля підніжжя пагорба… По суті, будівля стоїть на «глиняних ногах» і становить небезпеку всім, хто оселився в ній та/або в радіусі сотень метрів» – пише видання.

Крім того, зі схилу не виконане водовідведення, що може призвести до ерозії та сходу ґрунту. Наразі підземні та перший поверх будівлі вже підтоплені.

Обʼєкт Абдуллаєва на Глибочицькій

Аварійний обʼєкт на київських пагорбах

Як стало відомо редакції, доведені до відчаю інвестори стали продавати майнові права, щоб хоча б частково повернути собі втрачені кошти. Через скандальність висотки, квадратні метри перепродають за цінами значно нижчими ринкових. Їх викупають люди з оточення Абдуллаєва, щоб потім знову перепродати.

Абдуллаєв – громадянин Азербайджану, який на початку 2000-х став захоплювати будівельний ринок Києва. Він є засновником, бенефіціаром, керівником або підписантом у понад 20 компаніях. Його партнером в одному з бізнесів – ТОВ «РАС-М» – є громадянин Росії Мамєдов Надір Садай Огли.Частки Абдуллаєва і Мамедова в ТОВ «РАС-М»

Мамедов мешкає і займається бізнесом в Москві. Він є президентом хокейного клубу «Сиверко» і членом виконкому Федерації хокею на траві рф, яка має незаконне представництво в окупованому Криму. Нагороджений путіним за внесок у розвиток російського спорту.

Мамедов з грамотою у руках

«Росія розглядає спорт виключно з мілітарно-пропагандистською метою і всі спортивні функціонери якщо відкрито не агітують за рф, то точно є лояльними злочинному режиму. В цьому контексті постає питання, чому громадянин рф Мамедов і досі володіє 50% української ТОВ «РАС-М» і чи не переправляє громадянин Азербайджану Абдуллаєв частину прибутку на фінансування війни проти України?» – пише видання.

Обдурені кияни закликають Нацполіцію дати оцінку його діям, а СБУ – перевірити звʼязки Абдуллаєва з країною-агресором.