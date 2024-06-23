Мир США закрывают визовый центр рф и лишают дипломатов налоговых привилегий

2024-06-23 13:30

 

Российских дипломатов в США уведомили о планах закрытия визового центра.

Об этом пишет Радіо Свобода со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.

Он отметил, что будут закрыты оба отделения визового центра - в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", - добавил он.

Кроме этого, у российских дипломатов отберут "карточки освобождения от налога", что Антонов назвал "мелким, пакостным выпадом" со стороны США.

По словам Антонова, американская администрация своего решения никак не объяснила.

Напомним, Министерство финансов США 12 июня внесло в санкционный список более 100 российских компаний, причастных к военно-промышленному комплексу России.

США также ввели санкции против "Московской биржи", она остановила торги долларом и евро. Из-за повышенного спроса населения в отделениях московских банков закончилась наличная валюта.

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