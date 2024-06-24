ВОЙНА В Украине Украинцам грозит штраф до 59 тыс. грн: какие данные нужно обновить во избежание правонарушения

2024-06-24 22:15

Руководители предприятий должны ежегодно обновлять данные о своих транспортных средствах в территориальных центрах комплектования, в противном случае им грозят штрафы от 34 000 до 59 500 гривен. Обновление данных следует проводить дважды в год – до 20 июня и до 20 декабря.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1921. Согласно постановлению руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны обновлять данные о транспортных средствах, принадлежащих их компаниям.

Отсутствие обновленной информации может привести к штрафу в размере 20 000 гривен. Эти требования относятся как к автомобилям, так и к спецтехнике, используемой предприятиями. Руководители предприятий должны ежегодно дважды обновлять информацию:

до 20 июня;

до 20 декабря.

Также необходимо знать, какие данные необходимо обновлять. В них входят:

количество транспортных средств: полная информация обо всех автомобилях и спецтехнике, находящихся на балансе предприятия;

техническое состояние: актуальная информация о техническом состоянии каждого транспортного средства;

Персонал: данные о лицах, работающих на указанных транспортных средствах.

Руководители предприятий должны ежегодно обновлять данные о своих транспортных средствах в территориальных центрах комплектования, в противном случае им грозят штрафы от 34 000 до 59 500 гривен. Обновление данных следует проводить дважды в год – до 20 июня и до 20 декабря. Видео дня Об этом говорится в постановлении Кабмина №1921. Согласно постановлению руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны обновлять данные о транспортных средствах, принадлежащих их компаниям.

Отсутствие обновленной информации может привести к штрафу в размере 20 000 гривен. Эти требования относятся как к автомобилям, так и к спецтехнике, используемой предприятиями. Руководители предприятий должны ежегодно дважды обновлять информацию: до 20 июня; до 20 декабря. Также необходимо знать, какие данные необходимо обновлять. В них входят: количество транспортных средств: полная информация обо всех автомобилях и спецтехнике, находящихся на балансе предприятия; техническое состояние: актуальная информация о техническом состоянии каждого транспортного средства; Персонал: данные о лицах, работающих на указанных транспортных средствах.