ВОЙНА В Украине Украинцам грозит штраф до 59 тыс. грн: какие данные нужно обновить во избежание правонарушения

2024-06-24 22:15

 

Руководители предприятий должны ежегодно обновлять данные о своих транспортных средствах в территориальных центрах комплектования, в противном случае им грозят штрафы от 34 000 до 59 500 гривен. Обновление данных следует проводить дважды в год – до 20 июня и до 20 декабря.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1921. Согласно постановлению руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны обновлять данные о транспортных средствах, принадлежащих их компаниям.

Отсутствие обновленной информации может привести к штрафу в размере 20 000 гривен. Эти требования относятся как к автомобилям, так и к спецтехнике, используемой предприятиями. Руководители предприятий должны ежегодно дважды обновлять информацию:

  • до 20 июня;
  • до 20 декабря.

Также необходимо знать, какие данные необходимо обновлять. В них входят:

  • количество транспортных средств: полная информация обо всех автомобилях и спецтехнике, находящихся на балансе предприятия;
  • техническое состояние: актуальная информация о техническом состоянии каждого транспортного средства;
  • Персонал: данные о лицах, работающих на указанных транспортных средствах.

Руководители предприятий должны ежегодно обновлять данные о своих транспортных средствах в территориальных центрах комплектования, в противном случае им грозят штрафы от 34 000 до 59 500 гривен. Обновление данных следует проводить дважды в год – до 20 июня и до 20 декабря. Видео дня Об этом говорится в постановлении Кабмина №1921. Согласно постановлению руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны обновлять данные о транспортных средствах, принадлежащих их компаниям.

Отсутствие обновленной информации может привести к штрафу в размере 20 000 гривен. Эти требования относятся как к автомобилям, так и к спецтехнике, используемой предприятиями. Руководители предприятий должны ежегодно дважды обновлять информацию: до 20 июня; до 20 декабря. Также необходимо знать, какие данные необходимо обновлять. В них входят: количество транспортных средств: полная информация обо всех автомобилях и спецтехнике, находящихся на балансе предприятия; техническое состояние: актуальная информация о техническом состоянии каждого транспортного средства; Персонал: данные о лицах, работающих на указанных транспортных средствах.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мошенники могут использовать отключение света в своих интересах: полиция дала советы украинцам

2024-06-24 21:37

QR-код и возможность исправить данные: в "Резерв+" появились новые функции

2024-06-24 18:26

Украинских водителей ожидают новые штрафы: придется заплатить до 17 тыс. грн за нарушение

2024-06-22 16:30

Для украинцев ввели новый штраф - за "нюдсы и дикпики" значительно усилят наказание

2024-06-21 18:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам грозит штраф до 59 тыс. грн: какие данные нужно обновить во избежание правонарушения

2024-06-24 22:15

Списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК

2024-06-24 20:48

HIMARS впервые атаковали Курскую область РФ, - росСМИ

2024-06-24 20:04

QR-код и возможность исправить данные: в "Резерв+" появились новые функции

2024-06-24 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам грозит штраф до 59 тыс. грн: какие данные нужно обновить во избежание правонарушения 2024-06-24 22:15
Списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК 2024-06-24 20:48
HIMARS впервые атаковали Курскую область РФ, - росСМИ 2024-06-24 20:04
QR-код и возможность исправить данные: в "Резерв+" появились новые функции 2024-06-24 18:26