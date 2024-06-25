ВОЙНА В Украине Сколько украинцев пригодны к мобилизации: в Минобороны назвали число

2024-06-25 20:04

Через приложение "Резерв+" свои данные обновили уже более 2 миллионов военнообязанных, поделился спикер Министерства обороны Украины.

Продолжается мобилизация в Украине, и среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

Об этом заявил в эфире "Армия TV" спикер Министерства обороны Украины - старший лейтенант Дмитрий Лазуткин. "Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", - пояснил он.

По информации Лазуткина, приложение "Резерв+" активно используется военнообязанными, призывниками и резервистами - уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через него.

"Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении воинского учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты", - рассказал спикер МО.

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18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные граждане должны обновить учетные данные в течение 60 дней. Сделать это можно, в частности, через приложение "Резерв+". 18 июня в приложении стал доступен электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

22 июня заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что в приложении скоро появится возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Она отметила, что в некоторых случаях отсрочка должна предоставляться автоматически, "без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей". Сейчас все эти данные уже есть у государства, например, родственные связи есть в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Черногоренко также анонсировала другие новые функции в приложении, в частности, электронное направление на прохождение ВВК, а также онлайн-рекрутинг.