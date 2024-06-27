ВОЙНА В Украине Комбинированная ночная атака врага: силы ВСУ ликвидировали практически все воздушные цели

2024-06-27 10:27

Враг совершил комбинированную атаку против Украины в ночь на 27 июня, подняв в небо, в частности, истребитель-перехватчик МиГ-31. Украинские защитники сбили 28 целей: 5 ракет и 23 ударных беспилотника. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ на своем Telegram-канале.

Воздушная тревога продолжалась до 05:15. рф запустила по Украине несколько десятков "шахедов", крылатые ракеты Калибр, Кинжал, управляемые авиационные ракеты и бомбы, а также баллистику.

В целом враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал (из воздушного пространства Тамбовской области);

четыре крылатых ракеты Калибр (с северо-восточной части акватории Черного моря);

одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области);

23 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков - Приморско-Ахтарск).

Взрывы в связи с атакой российских войск слышали в разных регионах страны, включая Хмельницкую (Староконстантинов), Ивано-Франковскую, Полтавскую (Миргород), Киевскую области.

Николаевская ОВА отмечает, что в области за ночь уничтожили шесть БПЛА типа Shahed 131/136 и три крылатых ракеты.