ВОЙНА В Украине За сутки украинские защитники ликвидировали еще 1260 вражеских солдат и офицеров

2024-06-27 12:30

Украинские воины за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие боевые потери врага за весь период его полномасштабного вторжения составили 539 320 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей Facebook-странице 27 июня.

Украинские защитники также обновили данные о потерях врага среди военной техники: