Спорт "Аутсайдеры смогли позволить себе гораздо больше, чем фавориты" - главный тренер сборной Бельгии

2024-06-27 13:35

Группа Е на чемпионате Европы по футболу оказалась очень сложной. Так считает главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Напомним, все команды квартета набрали по четыре очка, а Украина, из-за худшей разницы голов, стала последней и покинула турнир. Бельгия, считавшаяся безоговорочным фаворитом, смогла выйти в плей-офф только со второго места.

Немецкий специалист считает, что его подопечные выступили не слишком удачно, потому что аутсайдеры могут позволить себе гораздо больше, чем фавориты.

"Сегодня мы знали, что не должны проигрывать. План был ясен: мы хотели играть и постараться победить. Игроки испытали все. Мы могли забить раньше, мы можем забить позже, тогда многое стало бы проще. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо справились в конце если ты пропустишь один гол, ты выбываешь.

Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали. На бумаге вы можете быть фаворитами, но вы должны играть матчи, а этим командам нечего терять. Они играют от обороны, могут потерять мяч. У них также есть качественные игроки, здесь нет слабых команд.

Матч с Францией в 1/8 финала? Мы идем побеждать. Мы здесь и прошли квалификацию на этот Евро, чтобы играть среди лучших команд. Теперь нас ждет встреча с топ-командой. Вот для чего мы прошли квалификацию, по другому мы могли бы оставаться дома. Это те игры, на которые мы нацелены, здесь все возможно", - приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.