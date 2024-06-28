ВОЙНА В Украине С временно захваченной Запорожской АЭС оккупанты активно крадут ценное оборудование

2024-06-28 10:27

Назначенный оккупантами заместитель директора временно захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает военным вывозить со станции незадействованное оборудование. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Местные жители отмечают, что новый "руководитель АЭС", откомандированный из Ростова-на-Дону, отвечает за подписание фиктивных соглашений о передаче невостребованного имущества станции на нужды российских оккупантов, а также их размещение на территории объекта.

"Атакищев регулярно передвигается в окружении военных и почти не появляется в оккупированном Энергодаре, а преимущественно находится в Москве", - сообщает подполье.

"Это очередное свидетельство того, что россияне планомерно превращают ЗАЭС в военный объект", - считают в ЦНС.

В результате продолжения российской оккупации ситуация на Запорожской АЭС ухудшается и после возвращения под контроль Украины для ее возобновления и перезапуска понадобятся годы.

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