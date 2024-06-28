ВОЙНА В Украине СБУ задержала в прифронтовом Запорожье вражеского наводчика - ему грозит пожизненное

2024-06-28 12:29

Контрразведка Службы безопасности задержала действовавшего в прифронтовом Запорожье вражского агента и готовившего удары по Запорожской ПВО. Об этом СБУ сообщила на своем Telegram-канале.

"Злоумышленник пытался выявить и передать агрессору точные координаты зенитно-ракетных комплексов ПВО. Также агент отслеживал основные маршруты движения и ориентировочное количество двигавшейся в направлении передовой военной техники ВСУ... Рашисты хотели использовать эту информацию для планирования ракетно-дроновых ударов по региону, а также для подготовки боевых операций на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Вражеский агент был на связи с кадровым сотрудником 316-го разведцентра главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), который дислоцируется во временно оккупированном Севастополе.

СБУ сорвала планы врага и задержала фигуранта с поличным, когда тот проводил доразведку вблизи потенциальной цели, и провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации украинских войск.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье Государственная измена, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленник сейчас под стражей, ему грозит пожизненное заключение.